تفاعلاً مع "سبق".. بلدية "قنا عسير" تباشر تنظيف وادي الخب وطمس الكتابات المشوِّهة

تفاعلاً مع "سبق".. بلدية "قنا عسير" تباشر تنظيف وادي الخب وطمس الكتابات المشوِّهة
في تفاعل سريع مع ما نشرته "سبق" باشرت بلدية "قنا عسير" تنظيف وادي الخب الذي يشكل وجهة سياحية ساحرة، وكان يعاني من انتشار المخلفات والتشوه البصري الذي امتد إلى الصخور من خلال الكتابة عليها .
وقامت البلدية بطمس الكتابات، داعيةً في الوقت ذاته جميع مرتادي المكان إلى المحافظة على هذه المواقع السياحية البكر .
وكانت "سبق" قد نشرت صباح اليوم تقريراً بعنوان "بالفيديو.. وادي الخب بـ"قنا" وجهة سياحية تشوهها المخلفات.. وهنا قصة "معين الشرجة" .
وجاء في الخبر: يُشكِّل وادي الخب بـ"قنا عسير"، الذي تجري به المياه العذبة، وتحيط به الأشجار التي يكسوها الخضار من كل جانب، وجهة سياحية متفردة؛ إذ يشهد توافد الأهالي وزوار المركز؛ ما يدعو إلى تطوير المكان، والاهتمام به، في ظل انتشار المخلفات بامتداده، وبعض الكتابات التي طالت حتى الصخور.
ورصدت "سبق" في جولة لها سِحر المكان الذي يزدان بصوت خرير الماء، وتغريد العصافير، والبساط الرباني الأخضر، فضلاً عن الأشجار الكبيرة التي تنتشر على جنبات الوادي.. ففي تلك المياه تغذية بصرية ساحرة؛ إذ يلاحظ الزائر الأسماك الصغيرة والفراشات والعصافير.
وقال كل من العم إبراهيم الصعدي ومريع الصعدي وأحمد معرج، الذين تصادف وجودهم بالمكان: إن الوادي يعد متنفسًا جميلاً لمرتاديه؛ إذ تجري به المياه على مدار العام، وبه "معين الشرجة" الذي كان مصدراً لسقيا القرية المجاورة له "الشرجة"، وكان سكانها يتزودون بالمياه منه منذ عشرات السنين؛ إذ كان المصدر الرئيسي لذلك قبل أن تتغير الحياة.