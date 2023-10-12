تفاعلاً مع "سبق".. بلدية "قنا عسير" تباشر تنظيف وادي الخب وطمس الكتابات المشوِّهة

وجاء في الخبر: يُشكِّل وادي الخب بـ"قنا عسير"، الذي تجري به المياه العذبة، وتحيط به الأشجار التي يكسوها الخضار من كل جانب، وجهة سياحية متفردة؛ إذ يشهد توافد الأهالي وزوار المركز؛ ما يدعو إلى تطوير المكان، والاهتمام به، في ظل انتشار المخلفات بامتداده، وبعض الكتابات التي طالت حتى الصخور.