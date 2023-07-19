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ولي العهد ورئيس طاجيكستان يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تطويرها

على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى
الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان
الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية طاجيكستان.

ولي العهد
رئيس طاجيكستان
إمام علي رحمان
الأمير محمد بن سلمان

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