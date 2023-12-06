انتخابات غرفة المدينة: رسائل واتصالات تزعج المنتسبين.. وهنا قائمة الفائزين

وقالت ‏غرفة المدينة في تغريدة لها: نبارك للفائزين في انتخابات عضوية مجلس إدارة ‫غرفة المدينة المنورة للدورة الخامسة عشرة (1445هـ - 1449 هـ)، وهم: ‏نايف بن عوده بن محمد الحربي، ‏نايف بن مبيريك مبروك الجابري، ‏عصام بن سالم بن محمد الهلالي، ‏عبدالله بن محمد أحمد النزاوي، ‏خالد بن رويفد مناور الصاعدي و‏حازم بن عبدالله محسن الصقيري، ‏مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح لخدمة قطاع المال والأعمال. ‫