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انتخابات غرفة المدينة: رسائل واتصالات تزعج المنتسبين.. وهنا قائمة الفائزين

انتهت بفوز 6 من المرشحين الذين بلغ عددهم 24 شخصًا
انتخابات غرفة المدينة: رسائل واتصالات تزعج المنتسبين.. وهنا قائمة الفائزين

شهدت المدينة المنورة خلال الأيام الماضية انتخابات مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة للدورة الخامسة عشرة، وانتهت مساء هذا اليوم بفوز 6 من المرشحين الذين كان عددهم 24 شخصًا.

وبحسب عدد من المنتسبين فإنه قبل وأثناء الانتخابات تلقوا إزعاجات واتصالات من المرشحين؛ ما يدل على تسرب معلوماتهم، فيما أكد البعض أن هناك عروضًا للمنتسبين، تشجعهم على التصويت للمرشحين.

وقالت ‏غرفة المدينة في تغريدة لها: نبارك للفائزين في انتخابات عضوية مجلس إدارة ‫غرفة المدينة المنورة للدورة الخامسة عشرة (1445هـ - 1449 هـ)، وهم: ‏نايف بن عوده بن محمد الحربي، ‏نايف بن مبيريك مبروك الجابري، ‏عصام بن سالم بن محمد الهلالي، ‏عبدالله بن محمد أحمد النزاوي، ‏خالد بن رويفد مناور الصاعدي و‏حازم بن عبدالله محسن الصقيري، ‏مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح لخدمة قطاع المال والأعمال. ‫

المدينة المنورة
انتخابات الغرفة التجارية
غرفة المدينة المنورة

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