بعد سنوات من العطاء.. وفاة مقدم برامج "الأدب الشعبي" ناصر السكران

توفي مقدم برامج "الأدب الشعبي" في إذاعة الرياض والقناة التلفزيونية السعودية الإعلامي ناصر بن حمد السكران "أبو حمد"، اليوم السبت، بعد معاناة مرضية.
وأسهم الفقيد، على مدى سنوات طويلة، في استضافة ومحاورة العديد من أبرز شعراء الأدب الشعبي في كل أنحاء المملكة العربية السعودية عبر برامج كان يُعِدها ويقدّمها في إذاعة الرياض، وعلى القناة الأولى السعودية (قناة السعودية حاليًا).
ويدين للراحل العديدُ من شعراء الأدب الشعبي في مختلف مناطق المملكة، ببروزهم وظهورهم عبر وسائل الإعلام الحكومية وإتاحة الساحة الإعلامية لهم لتقديم قصائدهم الشعرية.
رحم الله الإعلامي ناصر حمد السكران، وأسكنه فسيح جناته، والعزاء والمواساة لأبنائه وأسرة السكران عمومًا وللأسرة الإعلامية بخاصة الأدب الشعبي في كل أنحاء المملكة.
وقد تَقررت الصلاة على الإعلامي الراحل ناصر بن حمد السكران يوم غد الأحد بعد صلاة العصر في جامع الراجحي، ليُوَارَى بعدها في مقبرة النسيم.
وسيكون العزاء في منزله في حي إشبيليا. كما يتلقى ابنه حمد ناصر حمد السكران العزاء في والده على جوال: 0555802609.