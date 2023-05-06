بعد سنوات من العطاء.. وفاة مقدم برامج "الأدب الشعبي" ناصر السكران

وأسهم الفقيد، على مدى سنوات طويلة، في استضافة ومحاورة العديد من أبرز شعراء الأدب الشعبي في كل أنحاء المملكة العربية السعودية عبر برامج كان يُعِدها ويقدّمها في إذاعة الرياض، وعلى القناة الأولى السعودية (قناة السعودية حاليًا).