"الشؤون الإسلامية" تختتم مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب

كما تم عرض شاشات المكتبة الإسلامية الإلكترونية الرقمية التفاعلية التي وضعت لزوار المعرض، والتي تحتوي على 51 لغة، حيث تم توزيع أكثر من 10 آلاف بطاقة تعريفية، وتحميل 15.360 مادة علمية؛ إضافة لعرض مخطوطات مكتبة مكة المكرمة، وكذلك عرض للمحتوى التفاعلي لأعمال الوزارة.