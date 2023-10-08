"الشؤون الإسلامية" تختتم مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي افتتح في الثالث عشر من شهر ربيع الأول 1445هـ في حرم جامعة الملك سعود واستمر لمدة عشرة أيام، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر من 32 دولة.
وحظي جناح الوزارة بزيارة عدد من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين، وعدد كبير من المواطنين والمقيمين، وطلاب وطالبات المدارس والجامعات، وتم توزيع "10.000" نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، كما ضم الجناح تطبيقات الوزارة الذكية منها تطبيق "تعليم مناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي"، وتطبيق (الاستشهاد الصحيح)، وتطبيق "رشد".
كما تم عرض شاشات المكتبة الإسلامية الإلكترونية الرقمية التفاعلية التي وضعت لزوار المعرض، والتي تحتوي على 51 لغة، حيث تم توزيع أكثر من 10 آلاف بطاقة تعريفية، وتحميل 15.360 مادة علمية؛ إضافة لعرض مخطوطات مكتبة مكة المكرمة، وكذلك عرض للمحتوى التفاعلي لأعمال الوزارة.
وتأتي مشاركة الوزارة في هذا المعرض إيماناً منها بأهمية الكتاب والنشر والتأليف، وذلك في إطار جهودها الرامية لإبراز الخدمات الكبيرة والمتنوعة التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال ما تقوم به من أعمال وبرامج ومشاريع متعددة تعكس الصورة الحقيقية للإسلام، والتي تُجسد رسالة المملكة السامية.