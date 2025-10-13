هيئة التأمين تستضيف معسكر أكاديمية لويدز في الرياض

أقيم المعسكر التدريبي بالشراكة مع أكاديمية لويدز، وبمشاركة أكثر من 95متخصصاً من شركات التأمين، حيث تناول البرنامج التدريبي للمعسكر سلسلة من الجلسات المتخصصة للتعريف بدور الاكتتاب التأميني والوساطة، وأساليب إدارة المطالبات والتقاضي، إلى جانب التعمق في تخصصات نوعية مثل التأمين البحري والطاقة والحوادث والبناء، بالإضافة إلى استعراض سوق لويدز العالمي وآليات عمله والذي يعد من الأسواق العريقة في عالم التأمين حيث يمتد عمرها لأكثر من 300 عام، كما أتاح المعسكر منصة للتفاعل المباشر مع خبراء دوليين وتبادل التجارب العملية العالمية.