هيئة التأمين تستضيف معسكر أكاديمية لويدز في الرياض

تستضيف هيئة التأمين معسكر لويدز التدريبي الذي يقام في مدينة الرياض اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025م بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، عبدالعزيز بن حسن البوق، و سفير بريطانيا لدى المملكة السيد ستيفن هيتشن، والرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي، والرؤساء التنفيذيين لشركات قطاع التأمين بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من أكاديمية لويدز.
أقيم المعسكر التدريبي بالشراكة مع أكاديمية لويدز، وبمشاركة أكثر من 95متخصصاً من شركات التأمين، حيث تناول البرنامج التدريبي للمعسكر سلسلة من الجلسات المتخصصة للتعريف بدور الاكتتاب التأميني والوساطة، وأساليب إدارة المطالبات والتقاضي، إلى جانب التعمق في تخصصات نوعية مثل التأمين البحري والطاقة والحوادث والبناء، بالإضافة إلى استعراض سوق لويدز العالمي وآليات عمله والذي يعد من الأسواق العريقة في عالم التأمين حيث يمتد عمرها لأكثر من 300 عام، كما أتاح المعسكر منصة للتفاعل المباشر مع خبراء دوليين وتبادل التجارب العملية العالمية.
وصرّح الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين أن معسكر لويدز التدريبي يأتي ضمن المبادرات التي ترعاها الهيئة للارتقاء بالمستوى المهني للكفاءات الوطنيةوربطها بالخبرات العالمية، وتهيئتها للتعامل مع متغيرات سوق التأمين المتسارع، لافتاً الانتباه إلى ارتفاع معدلات التوطين في قطاع التأمين السعودي، حيث بلغ 85% من إجمالي القوى العاملة للقطاع في عام 2024.
وأضاف أن الهيئة ماضية في تمكين قطاع التأمين عبر تطوير كوادره البشرية وتأهيلها، وبما يتوافق مع توجهاتها الاستراتيجية لرفع مستوى الممارسات المهنية والقدرات البشرية بما يحقق النمو المستدام، ويعزز من إسهام صناعة التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبدعم واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله–.