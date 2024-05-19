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بشرى بعد سنوات الانتظار والمناشدات.. بدء أعمال سفلتة طريق آل يحيى بالداير "فيديو"
في قضية تابعتها "سبق" منذ عقد من الزمان.. "ترسية وسحب مشروع وانسحاب معدات"
بعد انتظار استمر أكثر من عقد من الزمان من أجل سفلتة عقبة وطريق آل يحيى بمحافظة الداير بني مالك شرقي منطقة جازان، بدأت مؤخرًا أعمال السفلتة واستبشر بها الأهالي لإنهاء معاناتهم مع الطريق الوعر.
وتعتبر قمم آل يحيى من القمم التي يعيش بها عدد كبير من السكان مقارنة بغيرها من القمم المماثلة لطبيعتها، وتتميز بطبيعتها الجميلة ومسطحاتها الخضراء وبرودة جوها.
يشار إلى أن "سبق" قد تابعت قضية الطريق منذ أكثر من عقد من الزمان ونشرت العديد من التقارير عنه وعن معاناة الأهالي المترتبة عليه؛ حيث مر الطريق بعدة مراحل من بينها ترسية وسحب مشروع وانسحاب معدات وغيرها من الأمور؛ في حين يتفاءل الأهالي باستكمال الأعمال الحالية.