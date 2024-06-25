الأكاديمية اللوجستية تفتح التسجيل للدفعة التاسعة لبرنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

وتهدف تلك التخصصات إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، هي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن، موضحة أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية في القطاع اللوجستي، من خلال توفيرها للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا بصفتها دفعة عاشرة لهذا المسار يتلقى المتدربون فيها مجموعة من المهارات والمعارف.