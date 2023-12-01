طيران ناس يدشن مركز عملياته الجديد في المدينة المنورة بـ 6 وجهات دولية وداخلية للمرحلة الأولى

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، بندر المهنا أن تدشين مركز العمليات الجديد في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي يأتي استجابة للطلب المتزايد من المسافرين على المدينة المنورة، وخاصة من الحجاج والمعتمرين من الخارج، وتفضيلات المسافرين داخل المملكة، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الوجهات وخطوط السير الدولية والداخلية التي سوف يعلن عنها في المرحلة المقبلة.