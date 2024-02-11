"الضمان الصحي" يوضح تفاصيل نظام التأمين للعمالة المنزلية التي يزيد عددها على 4

أوضح مجلس الضمان الصحي أن التأمين الصحي للعمالة المنزلية يشمل جميع العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل الواحد في حال تجاوز عددهم (4).
ويستهدف النظام الذي وافق على إقراره مجلس الوزراء إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وضمان استدامة التغطية الصحية، وتحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة، وزيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.
وأضاف المجلس في إنفوجراف نشره اليوم أن الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة تشمل الالتزام بتطبيق نموذج الإفصاح الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي، والتأمين على جميع العمالة التي تعمل لدى صاحب العمل في حال تجاوز عددهم 4.