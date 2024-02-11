"الضمان الصحي" يوضح تفاصيل نظام التأمين للعمالة المنزلية التي يزيد عددها على 4

وأضاف المجلس في إنفوجراف نشره اليوم أن الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة تشمل الالتزام بتطبيق نموذج الإفصاح الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي، والتأمين على جميع العمالة التي تعمل لدى صاحب العمل في حال تجاوز عددهم 4.