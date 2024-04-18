متى تمنح الزوجة حقّ تطليق نفسها.. "السليمان" يجيب ويحدّد الحالات

وأردف: هذه الوكالة تنتهي بنهاية المجلس أم تستمرّ؟ وهذا خلاف بين أهل العلم؛ فبعضهم قال إنه إذا قام من المجلس فإن هذه الوكالة تنتهي، وبعضهم قال إنها تستمرّ بعد المجلس حتى يحصل جماع بينهما أو ترد هي هذه الوكالة أو يتراجع هو عن هذه الوكالة، والقول الثاني هو الأقرب في هذه المسألة.