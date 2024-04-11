مقطع مؤثر.. "السديس" و"المعيقلي" يُقبّلان يد خطاط القرآن الكريم عثمان طه مع الدعوات له

استقبل رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بمنزله، خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه الذي قدِم مهنئًا بعيد الفطر المبارك.
وعبر الشيخان "السديس"، و"المعيقلي" عن حبهما وامتنانهما لخطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه، في مشهد مؤثر، يُظهر مدى التبجيل للقرآن الكريم وما يتعلق به. وأظهر مقطع الفيديو المنتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، الشيخين "السديس" و"المعيقلي"، وهما يتبادلان تقبيل يد خطاط المصحف الشريف، الشيخ عثمان طه.
فيما دعا رئيس الشؤون الدينية اللهَ -عز وجل- أن يُحرّم هذه اليد على النار؛ لأنها خطَّت بأناملها القرآن الكريم على مدى سنوات.
ويعد الشيخ عثمان طه من أشهر خطاطي المصحف الشريف في العالم الإسلامي، حيث خط المصحف لأكثر من 13 مرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، بالرسم العثماني، وأمتع العالم بجمال خطه وإتقانه، وتميَّز بحرصه وتفانيه في خدمة القرآن الكريم.
ويُعرف خطاط المصحف الشريف عثمان طه بأسلوبه المتميز في كتابة المصاحف، حيث تخلَّص من كثير من التركيبات الخطية التي كانت تُعيق الضبط الصحيح، كما امتاز المصحف الذي خطَّه بأن كل الصفحات تنتهي مع نهاية إحدى الآيات.
يُذكر أن المصحف الشريف الذي كتبه بيده في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية؛ طُبع منه ما يزيد على (200) مليون نسخة، وما زالت توزع على مختلف دول العالم.