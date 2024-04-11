مقطع مؤثر.. "السديس" و"المعيقلي" يُقبّلان يد خطاط القرآن الكريم عثمان طه مع الدعوات له

وعبر الشيخان "السديس"، و"المعيقلي" عن حبهما وامتنانهما لخطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه، في مشهد مؤثر، يُظهر مدى التبجيل للقرآن الكريم وما يتعلق به. ‎وأظهر مقطع الفيديو المنتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، الشيخين "السديس" و"المعيقلي"، وهما يتبادلان تقبيل يد خطاط المصحف الشريف، الشيخ عثمان طه.