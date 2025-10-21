يوني فنتشرز "Uni-Ventures" تعلن تخارجها من منصة "سلة" بعائد استثنائي بلغ 225 امن أصل الاستثمار

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الأستاذ مشعل بن عميرة، رئيس مجلس إدارة يوني فنتشرز (Uni-Ventures)، وأحد أبرز قيادات الاستثمار في المنطقة الذي اختير ضمن قائمة فوربس لأفضل مديري الشرق الأوسط لعام 2024: “نعتز بكوننا جزءًا من قصة نجاح “سلة” الاستثنائية. هذا التخارج يُعد محطة مهمة في مسيرتنا الاستثمارية، ويجسّد نجاح استراتيجيتنا التي تجمع بين الخبرة العميقة المكتسبة من السوق الأمريكي ونهجنا الهادف إلى بناء منظومة استثمارية مستدامة في المنطقة.”