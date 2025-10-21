يوني فنتشرز "Uni-Ventures" تعلن تخارجها من منصة "سلة" بعائد استثنائي بلغ 225 امن أصل الاستثمار

أعلنت يوني فنتشرز (Uni-Ventures)، الشركة المتخصصة في الاستثمارات التقنية ذات الحضور الفاعل في الأسواق الأمريكية والأوروبية والسعودية، عن تحقيق إنجاز نوعي جديد من خلال تخارجها الناجح من منصة “سلة” للتجارة الإلكترونية Salla.sa ، مسجلةً عائدًا استثماريًا بلغ 225 ضعفًا من رأس المال المستثمر عبر أحد شركاتها.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الأستاذ مشعل بن عميرة، رئيس مجلس إدارة يوني فنتشرز (Uni-Ventures)، وأحد أبرز قيادات الاستثمار في المنطقة الذي اختير ضمن قائمة فوربس لأفضل مديري الشرق الأوسط لعام 2024: “نعتز بكوننا جزءًا من قصة نجاح “سلة” الاستثنائية. هذا التخارج يُعد محطة مهمة في مسيرتنا الاستثمارية، ويجسّد نجاح استراتيجيتنا التي تجمع بين الخبرة العميقة المكتسبة من السوق الأمريكي ونهجنا الهادف إلى بناء منظومة استثمارية مستدامة في المنطقة.”
وأضاف بن عميرة: “منذ تأسيس يوني فنتشرز (Uni-Ventures)، ركزنا على الاستثمار في رواد الأعمال أصحاب الرؤى المستقبلية الذين يطورون حلولًا تقنية قابلة للتوسع عالميًا. وقد مكّنتنا خبرتنا في السوق الأمريكي — أحد أكثر الأسواق نضجًا وتنافسية في مجال التقنية — من نقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوقين السعودي والعربي.”
وتابع: “نؤمن أن قصص النجاح مثل “سلة” تعكس التحول الكبير الذي تشهده المملكة كبيئة جاذبة لريادة الأعمال والابتكار، وسنواصل في يوني فنتشرز (Uni-Ventures) التزامنا بدعم هذا التحول عبر الاستثمار في الشركات الواعدة التي تمتلك المقومات للنمو الإقليمي والعالمي، مع تقديم الإرشاد الاستراتيجي والمساندة التشغيلية المستندة إلى خبراتنا المتراكمة في وادي السيليكون والسوق الأمريكي.”
من جانبه، صرّح المهندس نايف الجبرين، الشريك المؤسس لشركة يوني فنتشرز (Uni-Ventures)، قائلًا:“يُعد هذا التخارج الثالث خلال عام 2025، مما يعزز مكانة يوني فنتشرز (Uni-Ventures) في أسواق الاستثمار الجريء والتقنية، ويؤكد نضوج منظومة الاستثمار في المملكة. نحن على ثقة بأن المرحلة القادمة ستشهد فرصًا أكبر، مدفوعةً بأهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.”
بخبرتها الممتدة بين وادي السيليكون والسوق السعودي، تواصل يوني فنتشرز (Uni-Ventures) التزامها بالاستثمار في الشركات التقنية الواعدة وبناء منظومة استثمارية تدعم النمو المستدام والابتكار في المنطقة.