64 عقوبة.. "الصناعة" تنفّذ 574 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال ديسمبر 2022م

وأوضحت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، حيث شكّل المخالفون في منطقة الرياض النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 16 عقوبة ثم منطقة الشرقية بـ 15 عقوبة، ومنطقة المدينة المنوّرة بـ 9 عقوبات، ومنطقة القصيم بـ(6) عقوبات وفيما سجلت منطقة مكة المكرّمة 5 عقوبات تلتها منطقة عسير بـ 4 عقوبات، وعقوبتان لكل من منطقة تبوك والجوف ونجران، فيما سجّل كل من منطقة حائل والباحة وجازان عقوبة واحدة لكل منهما.