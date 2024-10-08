بـ 15 شركة وطنية.. "صناعة سعودية" تشارك في معرض CPHI بإيطاليا

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، تحت هوية "صناعة سعودية" في معرض CPHI 2024، الذي ينطلق اليوم في ميلان الإيطالية، ويستمر حتى الـ 10 من أكتوبر الجاري.
وتتضمن المشاركة إقامة جناح يحتوي على 15 شركة وطنية رائدة في قطاع الأدوية والمستلزمات الصيدلانية، إضافة إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، في تجسيدٍ لالتزام "الصادرات السعودية" بتعزيز حضور المنتجات السعودية وتوسيع نطاق تصديرها إلى الأسواق العالمية.
ويعد معرض CPHI من أكبر المعارض العالمية المتخصّصة في قطاع الأدوية والمستلزمات الصيدلانية، ويجمع نخبة من الشركات والمستثمرين، ويشهد تنظيم عددٍ من الفعاليات الترويجية والأنشطة المصاحبة، ويُتوقع حضور الآلاف من الزوّار من مختلف أنحاء العالم، ويشكل منصة مهمة للشركات السعودية لعرض منتجاتها ذات الجودة العالية، وفتح فرص جديدة لها للتوسع والتعاون الدولي، إذ تتيح المشاركة ضمن جناح "صناعة سعودية" للشركات الوطنية فرصاً متميزة لتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية مع الشركاء من أوروبا والعالم، حيث سيُسهم في زيادة حجم الصادرات غير النفطية، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الأدوية والمستلزمات الصيدلانية، كما يُتوقع أن تستضيف هذه النسخة من المعرض كِبار رجال الأعمال والمسؤولين، مما يعزّز فرص التبادل التجاري وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين المملكة والدول الأوروبية.
يُذكر أن مشاركة "الصادرات السعودية" في المعرض تأتي ضمن إطار إستراتيجيتها الرامية إلى الترويج للمنتجات والخدمات الوطنية، وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وتنمية الصادرات غير النفطية كمحورٍ حيوي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.