بـ 15 شركة وطنية.. "صناعة سعودية" تشارك في معرض CPHI بإيطاليا

ويعد معرض CPHI من أكبر المعارض العالمية المتخصّصة في قطاع الأدوية والمستلزمات الصيدلانية، ويجمع نخبة من الشركات والمستثمرين، ويشهد تنظيم عددٍ من الفعاليات الترويجية والأنشطة المصاحبة، ويُتوقع حضور الآلاف من الزوّار من مختلف أنحاء العالم، ويشكل منصة مهمة للشركات السعودية لعرض منتجاتها ذات الجودة العالية، وفتح فرص جديدة لها للتوسع والتعاون الدولي، إذ تتيح المشاركة ضمن جناح "صناعة سعودية" للشركات الوطنية فرصاً متميزة لتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية مع الشركاء من أوروبا والعالم، حيث سيُسهم في زيادة حجم الصادرات غير النفطية، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الأدوية والمستلزمات الصيدلانية، كما يُتوقع أن تستضيف هذه النسخة من المعرض كِبار رجال الأعمال والمسؤولين، مما يعزّز فرص التبادل التجاري وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين المملكة والدول الأوروبية.