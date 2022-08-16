"الهيئة الملكية للعلا" عن ولادة "أنثيين" من النمر العربي: أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض

وتهدف الهيئة الملكية من خلال استراتيجيتها إلى الحفاظ على النمر العربي وحمايته من الانقراض؛ بهدف إعادة تأهيل النظم البيئية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، كذلك تأهيل البيئة الطبيعية مع ما يتماشى مع الأهداف الوطنية ومن ذلك مبادرة "السعودية الخضراء"، لتصبح 80% من مساحة العلا محميات طبيعية.