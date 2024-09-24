"العصيمي": "اليوم الوطني" تجسيدٌ حيٌّ لمسيرة بناءٍ وتطوُّرٍ مستمرة وتأكيدٌ للإنجازات

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "ثبات للتطوير العقاري"، أحمد بن محمد العصيمي؛ أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 94، ليس مجرد احتفالٍ بذكرى التوحيد فحسب، بل هو تجسيدٌ حيٌّ لمسيرة بناءٍ وتطوُّرٍ مستمرة، وتأكيدٌ على ما وصلنا إليه من إنجازاتٍ عظيمةٍ تحت ظل قيادتنا الرشيدة، مستندين إلى ماضٍ عريقٍ صنعته تضحيات الأجداد، وحاضرٍ مُشرقٍ تزيّنه الإنجازات في شتى المجالات.
وأضاف "العصيمي"؛ مع رؤية المملكة 2030 الطموحة، ننظر إلى مستقبلٍ واعد، واثقين بقدرتنا على تحقيق مزيدٍ من التقدُّم والازدهار لوطننا الغالي.
وقال، إن قيادتنا الرشيدة، وعلى قمتها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، جعلت من المملكة وِجهةً عالمية، ووضعتنا جميعًا على طريق تحقيق حلمٍ كبيرٍ نلمس نتائجه يومًا بعد يوم، ونحن في قطاع التطوير العقاري، نتعهَّد بأن نكون على قدر الثقة والمسؤولية، وأن نسهم بكل طاقتنا في بناء مستقبلٍ يعكس طموح وطننا وشعبنا.
وأضاف، من خلال التزامها بقيَمها الراسخة، تعمل "ثبات للتطوير العقاري"، على تطوير مشاريع تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتُثري حياة الأفراد من خلال توفير وحداتٍ سكنيةٍ تواكب معايير السوق المحلية الحديثة، بما في ذلك جودة البناء والابتكار في التصميم.
وقال "العصيمي"؛ تركّز "ثبات للتطوير العقاري" على تقديم مفهوم جديد للتطوير العُمراني يواكب التوجهات العصرية ويستجيب لاحتياجات المجتمع المتزايدة، من خلال بناء مجتمعات سكنية توفر توازنًا مثاليًا بين الراحة والاستدامة، ونؤمن بأن جودة الحياة تبدأ من توفير حلولٍ سكنيةٍ تلبي تطلعات الأسر المختلفة، وتعمل على تصميم مساحاتٍ تلهم السكان بجمالها الطبيعي وتوفر بيئة تعزز روح التواصل المجتمعي، وتسعى "ثبات" إلى تقديم تجربة سكنية فريدة تدعم الاستدامة وتحقق الرفاهية في بيئة مترابطة ومتجانسة.
واختتم بالقول، كل عام وبلادنا الغالية تزداد قوةً وصلابة، وكل عام ونحن نفتخر بانتمائنا لهذه الأرض المباركة، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا الغالية، وأن يظل عَلمها مرفوعًا خفَّاقًا في سماء المجد والعزة، وأن يبارك في جهود قيادتنا الحكيمة.