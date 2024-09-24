"العصيمي": "اليوم الوطني" تجسيدٌ حيٌّ لمسيرة بناءٍ وتطوُّرٍ مستمرة وتأكيدٌ للإنجازات

وقال، إن قيادتنا الرشيدة، وعلى قمتها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، جعلت من المملكة وِجهةً عالمية، ووضعتنا جميعًا على طريق تحقيق حلمٍ كبيرٍ نلمس نتائجه يومًا بعد يوم، ونحن في قطاع التطوير العقاري، نتعهَّد بأن نكون على قدر الثقة والمسؤولية، وأن نسهم بكل طاقتنا في بناء مستقبلٍ يعكس طموح وطننا وشعبنا.