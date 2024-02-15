فواصل "إحدى شركات دله البركة" تفتتح مركزاً ترفيهياً هو الأحدث في المنطقة

وبمناسبة الافتتاح، ألقى الأستاذ أحمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة فواصل كلمة عبر فيها سعادته بتلك المناسبة، مؤكدا أن (ذي دوكس) نشأت لتواكب توجهات رؤية السعودية 2030، التي أولت اهتماما كبيرا بمجال الترفيه، موضحا أن (ذي دوكس) يستهدف كل أفراد العائلة، إلا أنه أيضا يولي اهتماما خاصا بـ (جيل Z) - الشباب من فئة العشرينات من العمر - الذي نشأ مرتبط بالتكنولوجيا، ويعد ذي دوكس مركز ترفيهي سعودي بمعاير عالمية و هذه أولى فروعه في المملكة.