فواصل "إحدى شركات دله البركة" تفتتح مركزاً ترفيهياً هو الأحدث في المنطقة

افتتحت شركة "فواصل" للترفيه والسياحة، إحدى شركات مجموعة دله البركة، يوم الخميس، مركزا ترفيهيا مبتكرا في رد سي مول جدة، يحمل اسم (ذي دوكس THE DOCKX)، ويعد نقلة نوعية في المراكز الترفيهية الحديثة بالمنطقة، والتي تناسب كافة أفراد العائلة وفئة الشباب بالخصوص.
حضر الافتتاح سعادة الأستاذ محي الدين كامل رئيس مجلس إدارة شركة فواصل، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وقيادات مجموعة دله البركة وشركة فواصل، تلى ذلك حضور عدد من الإعلاميين والمؤثرين والمشاهير وأعداد من الحضور، الذين تجولوا في المكان وتعرفوا على أقسامه ومرافقه وفعالياته المختلفة.
يضم (ذي دوكس) مناطق متنوعة مفعمة بالحيوية والترفيه، تشمل أكثر من 20 لعبة مختلفة، على مساحة تزيد عن 3500 متر مربع، تقدم مفهوم جديد يجمع بين الالعاب الترفيهية و التفاعل الحركي في جو ترفيهي مناسب لتجمع الأصدقاء لقضاء وقت ممتع يجمع بين الفنون والإبداع واللياقة والألعاب الجماعية والتفاعلية، إلى جانب أماكن مخصصة للموسيقى والغناء والاحتفالات والمناسبات الاجتماعية، كما يضم عددا من الاطعمة المتنوعة، التي تناسب كافة الأذواق.
يفسح (ذي دوكس) المجال أمام العائلات لقضاء يوم ترفيهي فريد، يجمع بين الألعاب العائلية والتنافسية والذهنية والرقمية، إلى جانب الألعاب التقليدية والكلاسيكية "الأركيد"، وألعاب الصالات مثل البلياردو والبولينج والبوكسينج وغيرها، كما يقدم لأول مرة غرفة "البلاك بوكس"، والتي يستمتع الزوار من خلالها بتجربة مبتكرة للغوص في أعماق البحر الأحمر، كما يضم المركز مسرحا لإقامة الفعاليات الحية والعروض، من أجل دعم المواهب الشابة، وكذلك غرفة الكاريوكي لتجارب الغناء.
وبمناسبة الافتتاح، ألقى الأستاذ أحمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة فواصل كلمة عبر فيها سعادته بتلك المناسبة، مؤكدا أن (ذي دوكس) نشأت لتواكب توجهات رؤية السعودية 2030، التي أولت اهتماما كبيرا بمجال الترفيه، موضحا أن (ذي دوكس) يستهدف كل أفراد العائلة، إلا أنه أيضا يولي اهتماما خاصا بـ (جيل Z) - الشباب من فئة العشرينات من العمر - الذي نشأ مرتبط بالتكنولوجيا، ويعد ذي دوكس مركز ترفيهي سعودي بمعاير عالمية و هذه أولى فروعه في المملكة.
والجدير بالذكر أن شركة "فواصل" هي إحدى شركات مجموعة "دله البركة"، حيث تعد من الشركات الرائدة في تطوير وتنمية قطاعي السياحة والترفيه في المملكة، والتي تسعى إلى تقديم تجارب ومفاهيم ترفيهية وسياحية استثنائية تعمل على تلبية متطلبات السوق وإثراء تجربة السائح، وترفع من جودة القطاعين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030
كما تعد مجموعة "دله البركة" من الرواد في قطاع الأعمال السعودي، حيث تتوزع استثماراتها في مختلف الصناعات وقطاعات الأعمال، كما تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية في مختلف أنشطتها ومشاريعها، وتسعى عبر أعمالها الإرساء أسس ثابتة تعزز جودة الحياة وتوفر الظروف المستدامة لتنمية الأعمال والمجتمعات.