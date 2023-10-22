الرياض وسيئول.. شراكات اقتصادية ورؤية مشتركة لحل القضية الفلسطينية

ومن المتوقع أن تضيف تلك الاتفاقيات إلى مذكرات التفاهم والعقود التي تبلغ قيمتها 29 مليار دولار، والتي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد لسيئول في نوفمبر من العام الماضي 2022م، حيث أن هناك نتائج ملموسة تبلغ 60%.