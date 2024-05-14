"كفاءة الإنفاق" و"تطوير حائل" تُطلقان برنامج بناء القدرات الوطنية في الجهات الحكومية

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر بن عبدالله العبدالجبار؛ أن هذه المبادرة تعمل عليها الهيئة، بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية خلال الفترة من 13 حتى 15 مايو 2024، ضمن جهودها في دعم البرامج التطويرية لتطوير وتمكين العاملين في الجهات الحكومية في منطقة حائل، بهدف تطوير وتعزيز الكوادر البشرية الوطنية التي تعمل في هذا المجال؛ لرفع جودة وكفاءة المنظومة الإدارية والإشرافية في المشاريع العامة بالمنطقة.