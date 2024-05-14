"كفاءة الإنفاق" و"تطوير حائل" تُطلقان برنامج بناء القدرات الوطنية في الجهات الحكومية

أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وهيئة تطوير منطقة حائل، برنامج بناء القدرات الوطنية في الجهات الحكومية عبر برنامج كفاءة المشتريات وبرنامج إدارة المشاريع وبرنامج إدارة الأصول والمرافق، بهدف تحسين أدائهم ولتعزيز مهاراتهم المعرفية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر بن عبدالله العبدالجبار؛ أن هذه المبادرة تعمل عليها الهيئة، بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية خلال الفترة من 13 حتى 15 مايو 2024، ضمن جهودها في دعم البرامج التطويرية لتطوير وتمكين العاملين في الجهات الحكومية في منطقة حائل، بهدف تطوير وتعزيز الكوادر البشرية الوطنية التي تعمل في هذا المجال؛ لرفع جودة وكفاءة المنظومة الإدارية والإشرافية في المشاريع العامة بالمنطقة.
وأكد العبدالجبار أهمية هذه البرامج التي ستسهم في تحقيق المستهدفات والأثر المستدام للأعمال والمشاريع، مبينًا أن الهيئة تستهدف من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى دعم مخططي المحافظ الخمسية ومديري المشاريع والأصول والمرافق إضافةً إلى معدو دراسات السعة والطلب وكراسات الشروط والمواصفات للارتقاء بكفاءة الأعمال وجودة المخرجات في تنفيذ المشاريع والمبادرات بما يتواكب مع أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المحلية والعالمية