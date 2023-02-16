قادة "التجانس" يؤكدون أهمية الابتكار في تنظيمات الأجهزة والمستلزمات الطبية

وأوضح رئيس المنظمة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بـ"الغذاء والدواء" المهندس علي الضلعان, أن للمملكة دورًا رياديًا ومهمًا في المنظمة من خلال رئاستها منذ العام 2018 وتحويلها من منظمة آسيوية إلى عالمية تضم 33 هيئة رقابية من مختلف دول العالم، مؤكدًا إقرار عدد من المشاريع والأدلة الإرشادية من مختلف فرق العمل بالمنظمة خلال الاجتماع .