"اتحاد الراجحي" راعيًا رئيسيًا لـ"معرض المدينة بيلدكس 2025"

وأوضح الدكتور معاذ بن أحمد اليحيا، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الراجحي، أن رعاية الشركة لهذا الحدث تأتي امتدادًا لالتزامها بمسؤوليتها الوطنية في دعم المبادرات والفعاليات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين والموردين والمستفيدين، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع كفاءة الأداء وتعزيز التنافسية والابتكار في السوق المحلي.