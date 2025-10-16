"اتحاد الراجحي" راعيًا رئيسيًا لـ"معرض المدينة بيلدكس 2025"

أعلنت شركة اتحاد الراجحي مشاركتها كراعٍ رئيسي في "معرض المدينة بيلدكس 2025"، المعرض التخصصي الرابع للعقار والبناء، والمقرر إقامته خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2025 في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة.
وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من إيمان اتحاد الراجحي بأهمية دعم وتعزيز قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية، وترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال الحيوي، التزامًا منها بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
وخلال مشاركتها، تستعرض الشركة أبرز منتجاتها العقارية ومشاريعها النوعية، إلى جانب تقديم عرض متكامل لخدماتها وحلولها في مجالي التطوير العقاري والبناء، كما تتيح لزوار جناحها الاطلاع على أحدث مشاريعها في المدينة المنورة، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الدكتور معاذ بن أحمد اليحيا، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الراجحي، أن رعاية الشركة لهذا الحدث تأتي امتدادًا لالتزامها بمسؤوليتها الوطنية في دعم المبادرات والفعاليات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين والموردين والمستفيدين، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع كفاءة الأداء وتعزيز التنافسية والابتكار في السوق المحلي.
يُذكر أن شركة اتحاد الراجحي تأسست عام 2010م، وهي شركة استثمارية متخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري داخل الأسواق المحلية، أسسها ويملكها مجموعة من أبناء الشيخ سليمان الراجحي. وتعمل الشركة في خمسة قطاعات رئيسية هي: السكني، والتجاري، والفندقي، واللوجستي، والتطوير، وتُدير أعمالها في ست مناطق مختلفة داخل المملكة.