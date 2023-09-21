"أمانة آركو": المملكة تتصدَّر المشهد الإنساني بعطائها الإغاثي المتواصل في شتى بقاع الأرض

وفي التفاصيل قال أمين عام المنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري: نتقدّم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهم الله، على ما يقدّمونه من دعم للمنظمة العربية التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض، لافتًا إلى أن المملكة ما زالت تقدم الدعم للأمانة العامة للمنظمة منذ عام 1975 عندما أمر جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، يرحمه الله، باستضافة الأمانة العامة للمنظمة لتكون محطة انطلاق لتنسيق العمل الإنساني والإغاثي وحراك الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في خدمة العمل الإنساني.