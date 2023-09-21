"أمانة آركو": المملكة تتصدَّر المشهد الإنساني بعطائها الإغاثي المتواصل في شتى بقاع الأرض

رفعت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، بمناسبة ذكرى يومها الوطني الثالث والتسعين، تحت شعار "نحلم ونحقق"، معبرةً في بيان أصدرته بهذه المناسبة، وحصلت "سبق" على نسخة منه، عن أصدق الأمنيات للمملكة "مملكة الإنسانية" بالمزيد من التطور والتقدم والازدهار والأمن والأمان، والتوفيق في حراكها الفاعل لخدمة الإنسانية في شتى بقاع الأرض.
وفي التفاصيل قال أمين عام المنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري: نتقدّم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهم الله، على ما يقدّمونه من دعم للمنظمة العربية التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض، لافتًا إلى أن المملكة ما زالت تقدم الدعم للأمانة العامة للمنظمة منذ عام 1975 عندما أمر جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، يرحمه الله، باستضافة الأمانة العامة للمنظمة لتكون محطة انطلاق لتنسيق العمل الإنساني والإغاثي وحراك الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في خدمة العمل الإنساني.
وأردف: هذا الاهتمام والدعم للأمانة العامة للمنظمة ليس غريبًا على المملكة التي تتصدّر دائمًا وأبدًا المشهد الإنساني وتواصل حراكها المؤثر في إطار اهتمامها بخدمة العمل الإنساني وتأمين المساعدات الإغاثية للمحتاجين على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز قدرتهم على التأقلم مع مصاعب اللجوء والنزوح التي فرضتها الأزمات الإنسانية في عدد من دول الوطن العربي وخارجه.
وأضاف "التويجري": تستمرّ المملكة بقيادتها الحكيمة في تقديم العطاء الإنساني للمتضرّرين من الصراعات المسلّحة والأزمات الإنسانية في عدد من الدول؛ هذه هي المملكة العربية السعودية الرائدة في العطاء الإنساني المتدفّق لكل المحتاجين والمنكوبين، وتقدمه انطلاقًا من رسالتها الإنسانية دون الارتهان إلى مذهب أو ديانة.
واستطرد: لم يقتصر العطاء الإنساني للمملكة على القطاع الإقليمي، بل استمرّت أياديها البيضاء ممدودة بالدعم والاستجابة لنصرة العديد من القضايا الإنسانية، وتخفيف تداعيات الأوبئة في دول العالم.
وأوضح أن ذكرى اليوم الوطني الـ93 للمملكة في 23 سبتمبر 2023 تحت شعار "نحلم ونحقق" تأتي دلالة على أن القيادة الحكيمة أسست دولة قوية أتت في مقدمة الدول من خلال تنفيذ رؤية 2030؛ فقد تحقق ذلك الحلم؛ حيث تتواصل مسيرة البناء والنماء في هذه البلاد بدون توقف من خلال العمل الجاد ليتحول الحلم إلى حقيقة واضحة؛ حيث تم إنجاز العديد من المشاريع السعودية العملاقة.
واختتم "التويجري" قائلًا: ذكرى اليوم الوطني مناسبة وطنية عظيمة لتذكير أبناء الوطن بملحمة رائدة قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، استطاع من خلالها توحيد هذا الكيان الشامخ، ليواصل أبناؤه البررة من بعده مسيرة النماء والازدهار التي تتواصل حاليًّا بخطى واثقة بقيادة حكيمة لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية؛ من أجل رفاهية أبناء الوطن، سائلًا الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعم الأمن والأمان، وأن يحفظ ولاة الأمر ويوفقهم في جهودهم الخيّرة في مسيرة العطاء والنماء والتطور والازدهار.