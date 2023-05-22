أمانة الشرقية تدشن خدمة الطوارئ عبر "واتساب" لسرعة التعامل مع البلاغات

من جهتها أوضحت مدير عام الطوارئ (940)، أماني الفريدي، بأن الميزة المحدثة في خدمة الرد على البلاغات والتعامل معها تم تطويرها من خلال الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير الخدمة لتكون خدمة تفاعلية للتعامل مع البلاغات والاستفسارات بشكل مباشر بوتيرة عمل أسرع، وتعمل على مدى 24 ساعة على مدار الأسبوع، كما أن الخدمة تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، مشيرة إلى أن هذه التطويرات والتحديثات التي أجريت على الخدمة تهدف إلى التعامل مع نسبة أعلى بعدد البلاغات، إضافة إلى ميزة سرعة التعامل من خلال التفاعل الفوري بالرد ورفع البلاغات.