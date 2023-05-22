أمانة الشرقية تدشن خدمة الطوارئ عبر "واتساب" لسرعة التعامل مع البلاغات

دشن أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم بمقر الأمانة، خدمة الطوارئ لواتساب 940 المطورة، التي تم تحديثها لتكون ذات خاصة تفاعلية لتقديم خدماتها للمستفيدين؛ من خلال الرد الآلي الفوري لتلقي البلاغات ورفعها بشكل أسرع، عبر تطبيق "واتساب"، وحساب تويتر".
جاء ذلك بحضور وكيل الأمين للخدمات محمود بن حسن الرتوعي، ومدير عام تطوير الأعمال المهندس عبدالله بن سند الشمري، ومدير ادارة الطوارئ والبلاغات (940)، أماني الفريدي.
وخلال اللقاء استمع المهندس الجبير عقب التدشين إلى شرح موسع عن الخدمة المطورة والتحديثات التي أجريت عليها بهدف تحسين جودة عمل البلاغات والاستفسارات المتعلقة بها، من خلال تطبيق واتساب الـ"الشات بوت" وحساب تويتر الخاص ببلاغات أمانة الشرقية.
من جهتها أوضحت مدير عام الطوارئ (940)، أماني الفريدي، بأن الميزة المحدثة في خدمة الرد على البلاغات والتعامل معها تم تطويرها من خلال الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير الخدمة لتكون خدمة تفاعلية للتعامل مع البلاغات والاستفسارات بشكل مباشر بوتيرة عمل أسرع، وتعمل على مدى 24 ساعة على مدار الأسبوع، كما أن الخدمة تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، مشيرة إلى أن هذه التطويرات والتحديثات التي أجريت على الخدمة تهدف إلى التعامل مع نسبة أعلى بعدد البلاغات، إضافة إلى ميزة سرعة التعامل من خلال التفاعل الفوري بالرد ورفع البلاغات.
يذكر أن تدشين الخدمة المطورة لـ 940 عبر نافذتي "شات بوت" الواتساب، وحساب "توتير"، يقدم خدمته لجميع مستخدمي قنوات التواصل للبلاغات من قبل المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، لتسهيل وصف البلاغات والحصول على دقة عالية في المعلومة، إضافة إلى وضوع وسرعة المتابعة للبلاغ المقدم مع الخاصية التفاعلية الجديدة.)