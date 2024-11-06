شركات محلية وعالمية تتقدم بطلبات التأهيل المسبق لتطوير قمم السودة

ووفقًا لموقع "ميد" المتخصص في شؤون البناء والاقتصاد العالمي، سيتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى تطوير خمسة من أصل ستة مناطق، مع خطة لبناء 940 غرفة فندقية، و391 وحدة سكنية، و1.025 وحدة سكنية للموظفين، بالإضافة إلى مساحات تجارية ضخمة ومناطق جذب.