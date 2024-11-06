شركات محلية وعالمية تتقدم بطلبات التأهيل المسبق لتطوير قمم السودة

تقدمت شركات محلية وعالمية بطلبات التأهيل المسبق لتطوير حِزَم ضمن المرحلة الأولى لمشروع قمم السودة (Soudah Peaks)، الذي يقع على ارتفاع 3015 مترًا فوق سطح البحر، ويمتد عبر قمم الجبال الشاهقة في السودة ورجال ألمع.
ووفقًا لموقع "ميد" المتخصص في شؤون البناء والاقتصاد العالمي، سيتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى تطوير خمسة من أصل ستة مناطق، مع خطة لبناء 940 غرفة فندقية، و391 وحدة سكنية، و1.025 وحدة سكنية للموظفين، بالإضافة إلى مساحات تجارية ضخمة ومناطق جذب.
وقال دانييل ماكبريرتي، كبير مسؤولي التطوير في شركة السودة للتطوير، خلال فعالية مشاريع "جيجا السعودية" التي نُظّمت في الرياض في شهر مايو الماضي: إن المخطط الرئيسي للمشروع استغرق وقتًا طويلًا ليتم الانتهاء منه بسبب حجمه الضخم، وإن الجدول الزمني الطويل للمشروع يتيح للمقاولين الاستثمار مع رؤية واضحة لحزم العمل المستمرة.
ويتضمن المخطط الرئيسي لمشروع "قمم السودة" ست مناطق تطوير متميزة، تتميز كل منطقة بعناصر مختلفة لجذب الزوار المتنوعين.