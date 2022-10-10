"القصبي" يلتقي قيادةَ مجموعة 5i البريطانية المتخصصة في الاستشارات

من جهته، أبدى المستشار العام للمجموعة تيم هيلز، تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع المملكة، التي حقَّقت العديدَ من الإنجازات في التجارة الإلكترونية، مشيراً بأن ذلك القطاع سيكون محرِّكاً رئيساً لجهود التنوع الاقتصادي، ومصدراً لفرص العمل، ونقل التقنية.