"القصبي" يلتقي قيادةَ مجموعة 5i البريطانية المتخصصة في الاستشارات

التقى وزير التجارة رئيسُ مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، أمس في الرياض، بحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، قيادةَ مجموعةِ "Five Islands Capital limited – 5i" البريطانية المتخصصة في الاستشارات والخدمات الرقمية.
ناقش اللقاء الذي شاركت فيه الخبيرة السعودية في التقنية المالية وتقنية "blockchain" البروفيسور مناهل ثابت مرافقة الوفد البريطاني، فرصَ الشراكة في التجارة الإلكترونية، إلى جانب تناول التحولات السريعة التي تشهدها المملكة في قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل الإصلاحات التنظيمية والإجرائية التي وضعت لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واستعرض اللقاء ممكِّنات التجارة الإلكترونية بداية بالأنظمة واللوائح، ومراكز البيانات، والمنصات الرقمية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والكفاءات البشرية، التي جعلت المملكة أحد أسواق التجارة الإلكترونية الرائدة في المنطقة.
من جهته، أبدى المستشار العام للمجموعة تيم هيلز، تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع المملكة، التي حقَّقت العديدَ من الإنجازات في التجارة الإلكترونية، مشيراً بأن ذلك القطاع سيكون محرِّكاً رئيساً لجهود التنوع الاقتصادي، ومصدراً لفرص العمل، ونقل التقنية.
وأجرى الوفد الضيف - والذي ضمَّ الرئيس التنفيذي لوبو مالتزان، ورئيس مجلس الإدارة ريتشارد أوليفر، ورئيس الامتثال ستيفن هيد- عدداً من اللقاءات والاجتماعات خلال زيارته للمملكة مع مسؤولين وتنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص، بحثت مجالات التعاون والشراكة في الموضوعات ذات الصلة.