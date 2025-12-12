وزراء خارجية 8 دول يؤكدون دعمهم الكامل لـ"الأونروا" ودورها الحيوي في حماية اللاجئين الفلسطينيين

وأدان الوزراء بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، مؤكدين أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، كما أنه يعد تصعيدًا غير مقبول يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي يؤكد التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الوكالة، بل تسهيلها.