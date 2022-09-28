"المغامسي": الاتكاء على أصول المذاهب الأربعة فقط ليس صائباً.. وإيقاف روح الاجتهاد أضر بالأمة

وعن أشكال التجديد التي حصلت في تاريخ المسلمين، أوضح الشيخ المغامسي، أن التجديد كان علمياً فقط، كالشافعي عندما أتى بأصول الفقه، مضيفاً: "في صدري أشياء كثيرة لكن لا أرى الوقت المناسب لإظهارها الآن، فلا يمكن أن أنصح الناس وأنا أقع في الخطأ، فما أريد أن أنصح الناس به فلابد أن أستأذن السلطان به، فما لم يأذن لي السلطان أن أقوله فلن أقوله".