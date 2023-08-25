"البحر الأحمر الدولية" تمنح عقوداً لأعمال أحواض السباحة والنادي الصحي في "أمالا"

يذكر أن المرحلة الأولى من تطوير وجهة "أمالا" والتي تركز على المخطط الرئيسي لمنطقة "تريبل باي" تجري على قدم وساق ومن المقرر أن تستقبل أول ضيوفها في عام 2024، وستتكون من ثمانية منتجعات توفر ما يزيد عن 1.200 غرفة فندقية، وبمجرد اكتمالها، ستضم أمالا أكثر من 3,900 غرفة فندقية في 29 فندقًا، وحوالي 1,200 من الفيلات والشقق والمنازل الفاخرة كما ستوفر متاجر تجزئة راقية، ومطاعم فاخرة، ومرافق استجمام وترفيه.