"اقتصادي": على الجهات تبرير تعاقدها مع الشركات التي لا تملك مقراً إقليمياً خلال 30 يوماً

وقال في حديثه للإخبارية، إن هناك استثناءات لبعض الأعمال التي تعد نادرة أو طارئة، وهذا يتطلب من الجهات الحكومية الرفع لوزارة الاستثمار ووزارة المالية وهيئة التجارة توضح أسباب التعاقد مع شركات مقارها لا توجد في المملكة خلال 30 يوماً من توقيع العقد، لأن هناك لجنة الاستثناء التي تدرس هذه العروض وأسبابها.