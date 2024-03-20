استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة.. "أمانة الطائف" تهيئ مضخات الأنفاق وشبكات تصريف السيول

أكملت أمانة الطائف برنامج صيانة شبكات المضخات بالأنفاق، ضمن خططها الرامية إلى اتخاذ خطوات استباقية لأي حالة مطرية؛ تماشيًا مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد وتوقعاته باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة وخاصة المرتفعات، ورفع جاهزية آليات ومعدات الأمانة لاحتواء أي طارئ.
وعملت الأمانة على برامج الصيانة الشاملة لشبكات التصريف والمضخات وعبارات تصريف مياه الأمطار والسيول الصندوقية والمفتوحة، كما عملت الفِرَق الميدانية على اختبار الأداء، وفحص شبكة التمديدات وخراطيم الشفط والأجزاء الميكانيكية والكهربائية، واستبدال الأجزاء التالفة للمضخات بالأنفاق كافة.
وهيّأت الأمانةُ العمالة والمعدات للتدخل السريع عند أي حالة مطرية، كما تم تشغيل عدد من مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار الجديدة بمواقع متفرقة من المدينة.
وعززت أمانة الطائف مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة، وفعّلت جهود الأمانة وبلدياتها الفرعية (11 بلدية فرعية ومكتب خدمات بلدية)، إلى جانب الوكالات في تنفيذ الخطة وفق آليات متكاملة؛ للحد من مخاطر الأمطار والسيول ورفع مستوى الوعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.