استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة.. "أمانة الطائف" تهيئ مضخات الأنفاق وشبكات تصريف السيول

أكملت أمانة الطائف برنامج صيانة شبكات المضخات بالأنفاق، ضمن خططها الرامية إلى اتخاذ خطوات استباقية لأي حالة مطرية؛ تماشيًا مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد وتوقعاته باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة وخاصة المرتفعات، ورفع جاهزية آليات ومعدات الأمانة لاحتواء أي طارئ.