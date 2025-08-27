محليات
خصم 50% لطلاب المدارس والجامعات على تذاكر النقل العام بالرياض
ضمن مبادرة لتسهيل تنقل الطلبة ودعم الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد
أعلنت هيئة النقل العام بمدينة الرياض عن إطلاق عرض مخصص للطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، يتضمن خصمًا بنسبة 50% على تذاكر النقل العام.
ويشمل العرض جميع الفئات العمرية من 6 إلى 18 عامًا، إضافة إلى طلبة الجامعات، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الحديثة.
وأكدت الهيئة أن الحصول على الخصم يتطلب إبراز الهوية الوطنية أو الإقامة، مع تقديم خطاب تعريف من المدرسة أو بطاقة الجامعة، وذلك عبر مكاتب النقل العام المنتشرة في الرياض.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير وسائل نقل آمنة وسهلة وبأسعار مخفضة، تواكب التوسع الكبير الذي تشهده شبكة النقل العام بالمدينة.