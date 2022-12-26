خبراء دوليون: التقاضي الإلكتروني بوزارة العدل تجربة سعودية ريادية

وأشار "دن" إلى اكتساب عدد من المحاكم حول العالم، الشريكة مع مايكروسوفت الخبرة اللازمة من تجربة وزارة العدل السعودية، في إدارة الجلسات إلكترونياً، بعد أن نقلت لهم مايكروسوفت المعرفة التي اكتسبتها بالشراكة مع وزارة العدل السعودية، وذلك في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وسيتم نقلها كذلك لمحاكم بلجيكا.