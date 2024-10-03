علاج نهائي للسكري.. انفراجة كبيرة وحديث لـ"الخضيري" عن الخلايا الجذعية
قال أستاذ وعالم الأبحاث المسرطنة الدكتور فهد الخصيري: إن هناك انفراجة كبيرة في علاج مرض السكري، قد يتم تطبيقها للجميع خلال 3 إلى 5 سنوات مقبلة؛ حيث لا تزال التجربة يشوبها بعض الأعراض الجانبية السلبية؛ مشيرًا إلى أنه في حال نجح العلماء في تجاوز الأعراض السلبية سيكون علاجًا نهائيًّا بدون إبر، وبدون أدوية؛ ما عدا أدوية تثبيط المناعة عند زراعة الخلايا الجذعية من نفس الشخص.
وأوضح "الخضيري"، أن الخلايا الجذعية "تؤخذ من أماكن معينة في نفس جسم الشخص، ولها شروط معينة، وتختلف مواقعها حسب وظيفتها المطلوبة وحسب الرغبة في توجيهها لمواقع معينة من الجسم، وبعضها من دم الحبل السري بعد الولادة؛ فبدلًا من رمي الحبل السري يحتفظون به؛ إما لزراعة خلايا جذعية أو كبنك خلايا جذعية لنفس الشخص".
وأضاف: "هناك أنواع تؤخذ من نقي العظم أو من نخاع العظام، وتكون لها صفات معينة، فهي خلايا جنينية لم تتشكل بعد ولم تتخصص؛ فيتم توجيهها جينيًّا وتقنيًّا لتسد مكان خلايا أخرى تالفة أو مفقودة أو غير سليمة، ويطول الحديث لكن لها مستقبلًا واعدًا للعلاج ولبعض الحالات المستعصية".