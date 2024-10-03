علاج نهائي للسكري.. انفراجة كبيرة وحديث لـ"الخضيري" عن الخلايا الجذعية

وأضاف: "هناك أنواع تؤخذ من نقي العظم أو من نخاع العظام، وتكون لها صفات معينة، فهي خلايا جنينية لم تتشكل بعد ولم تتخصص؛ فيتم توجيهها جينيًّا وتقنيًّا لتسد مكان خلايا أخرى تالفة أو مفقودة أو غير سليمة، ويطول الحديث لكن لها مستقبلًا واعدًا للعلاج ولبعض الحالات المستعصية".