"الصندوق العقاري": إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أكتوبر

ودعا الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، مستفيدي منتج البناء الذاتي و"أرض وقرض" ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرًا من توقيع عقودهم التمويلية، ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم وتنطبق عليهم شروط الاستفادة من مهلة صرف الدفعات التمويلية؛ إلى سرعة تحديث مراحل إنجاز بناء منازلهم، وتقديم طلب تمديد المهلة ليتمكنوا من صرف دفعاتهم التمويلية، منوهًا بأن آخر موعد لاستقبال طلب تمديد مهلة صرف الدفعات التمويلية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر المقبل.