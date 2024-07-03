أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تتوج الفائزين بجوائز التميز الأكاديمي والبحث العلمي

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب من أكبر الداعمين للطاقات السعودية؛ حيث تقوم بتوطين وشغل الوظائف بالكوادر الوطنية، وتفتح الفرص أمامهم للوصول إلى مواقع قيادية متقدمة، وتضع برامج لتدريبهم وتأهيلهم ضمن أهدافها الاستراتيجية، وتتعاون في هذا السياق مع الجهات الحكومية والجامعات؛ لاستيعاب خريجيها وتوفير التدريب والتأهيل المناسبين لهم؛ على أن يتم إلحاقهم بالوظائف المتاحة، وقد قامت المجموعة بتدريب وتأهيل آلاف الشباب السعودي الواعد، في عدد من التخصصات الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وجهات أخرى.