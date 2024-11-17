"تلال" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب الرياض" بتوقيع اتفاقيات إستراتيجية لتعزيز جودة الحياة في مشاريعها

من جانبه، علَّق عبد الرحمن البسام، الرئيس التنفيذي لشركة "تلال العقارية" بالقول: "تأتي هذه الاتفاقيات كجزءٍ من التزام الشركة بدفع عجلة التطوير العقاريّ في المملكة، وتعزيز مشروعاتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ حيث تسعى "تلال للتطوير العقاري" عبر هذه الشراكات إلى تقديم تجارب سكنيةٍ متكاملةٍ ومستدامة، تجمع بين التصميم العصري وجودة الحياة العالية، وتواكب أحدث التوجُّهات العالمية؛ لتساهم في رفع مستوى المعيشة في مجتمعاتها".