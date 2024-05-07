"تعليم جدة" تُتوِّج المدارس الفائزة في التصفيات النهائية لمسابقة "متأهبون"

برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، احتفت الإدارة العامة للتعليم بالمدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في التصفيات النهائية لمسابقة "متأهبون" على مستوى "تعليم جدة" في كل من المسار العلمي (بنين - بنات) والمسار الأدبي (بنات)، التي جرت فعالياتها على مدى يومين.
وفي التفاصيل، توجت "اللهيبي" أمس الاثنين الثانوية الثانية برابغ التابعة لمكتب تعليم رابغ بكأس المركز الأول (المسار العلمي ـ بنات) للمسابقة، وذلك في الحفل الذي أقيم بمقر الثانوية الثالثة بجدة، إلى جانب تكريمها المدارس الفائزة بالمركزين الثاني والثالث والمدارس المشاركة في المسابقة من مختلف مكاتب التعليم بجدة ورابغ وخليص.
وسلمت رئيس قسم الإشراف التربوي عبير قشقري اليوم الثلاثاء الثانوية الـ68 التابعة لمكتب تعليم الفيحاء كأس المركز الأول للمسابقة (مسار الأدبي) في الحفل الذي أقيم بـمقر الثانوية الـ41، وكذلك تسليمها كأسي المركزين الثاني والثالث وميداليات التكريم لبقية المدارس المشاركة.
وأشادت "اللهيبي" بتفاعل المدارس، والمشاركة الإيجابية في المسابقة، التي تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وتحسين تحصيلهم الدراسي ونواتج التعلم لديهم، والارتقاء بمستوياتهم التعليمية.. موضحة أن المسابقة تأتي ضمن خطط وبرامج المسابقات العلمية التي عملت عليها الإدارة، ممثلة في قسم الإشراف التربوي؛ لتجويد وتطوير عمليات التعليم والتعلم التي ترتكز عليها العملية التعليمية. مؤكدة أن لهذه المسابقات أثر كبير في تعزيز الجوانب الشخصية لدى الطلبة، من خلال رفع الثقة، وشحذ الهمم، وتنمية حب المؤسسة التعليمية، إلى جانب ترسيخ حب الوطن في قلوبهم؛ ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ۲۰۳۰م. مقدمة شكرها للقائمين على المسابقة وللمدارس المستضيفة للتصفيات النهائية.
وفي جانب البنين توَّج طواشي الكناني، مساعد المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية، أمس الاثنين ثانوية علي بن أبي طالب التابعة لمكتب التعليم بالصفا بكأس المركز الأول لمسابقة "متأهبون" في ختام تصفيات المسابقة التي استضافتها ثانوية جدة، كما كرم المدارس الفائزة بالمراكز المتقدمة والمدارس المشاركة في المسابقة.
وحضر حفل التتويج والتكريم مدير إدارة أداء التعليم بتعليم جدة ماجد القحطاني، ومدير مكتب التعليم بالفيحاء المكلف شرف الزهراني.
المسار العلمي (بنين):
المركز الأول: ثانوية علي بن أبي طالب ـ مكتب تعليم الصفا.
المركز الثاني: ثانوية عبدالرحمن الداخل ـ مكتب تعليم الفيحاء.
المركز الثالث: ثانوية مجمع الثغر - مكتب تعليم السلامة.
وفي المسار العلمي (بنات):
المركز الأول: الثانوية الثانية ـ مكتب تعليم رابغ.
المركز الثاني: الثانوية الـ110 ـ مكتب تعليم الحمدانية.
المركز الثالث: الثانوية الـ21 ـ مكتب تعليم الواحة.
وفي المسار الأدبي (بنات):
المركز الأول: الثانوية الـ68 ـ مكتب تعليم الفيحاء.
المركز الثاني: الثانوية الـ95 ـ مكتب تعليم الصفا.
المركز الثالث: الثانوية الـ67 - مكتب تعليم أبحر.