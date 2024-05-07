"تعليم جدة" تُتوِّج المدارس الفائزة في التصفيات النهائية لمسابقة "متأهبون"

وأشادت "اللهيبي" بتفاعل المدارس، والمشاركة الإيجابية في المسابقة، التي تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وتحسين تحصيلهم الدراسي ونواتج التعلم لديهم، والارتقاء بمستوياتهم التعليمية.. موضحة أن المسابقة تأتي ضمن خطط وبرامج المسابقات العلمية التي عملت عليها الإدارة، ممثلة في قسم الإشراف التربوي؛ لتجويد وتطوير عمليات التعليم والتعلم التي ترتكز عليها العملية التعليمية. مؤكدة أن لهذه المسابقات أثر كبير في تعزيز الجوانب الشخصية لدى الطلبة، من خلال رفع الثقة، وشحذ الهمم، وتنمية حب المؤسسة التعليمية، إلى جانب ترسيخ حب الوطن في قلوبهم؛ ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ۲۰۳۰م. مقدمة شكرها للقائمين على المسابقة وللمدارس المستضيفة للتصفيات النهائية.