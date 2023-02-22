"الرشيد": يوم التأسيس يُذكّرنا بملحمة تاريخية غيّرت وجه الجزيرة العربية

رفع رئيس مجلس إدارة شركتي "إتقان" و"الدال" العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكـي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بذكرى يوم التأسيس التي توافق 22 فبراير من كُل عام.
وقال: إن ذكرى يوم التأسيس عزيزة على قلب كل مواطن عربي ومسلم قبل أن يكون سعوديًا؛ فهي تجسّد مرحلة تاريخية مهمة في عمر الجزيرة العربية أسهمت في انتشار الأمن والرقي والعلم وبناء دولة حضارية أصبحت مضرب المثل عالميًا.
وبيّن "الرشيد" أن يوم التأسيس يمرّ بنا ليؤكد العُمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، بدءًا من الدولة السعودية الأولى التي أُسست على يدي الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- حتـى يومنا الحاضر.
وأضاف أن ما تشهده المملكة اليوم من نمو وتطور ونهضة عمرانية واقتصادية على كل المستويات نحو تحقيق رؤية 2030 يعكس التوجيهات السديدة والحكيمة والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة سائلًا المولى أن يُديم على المملكة قيادةً وشعبًا الأمن والأمان والتقدم والازدهار.