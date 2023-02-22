"الرشيد": يوم التأسيس يُذكّرنا بملحمة تاريخية غيّرت وجه الجزيرة العربية

وبيّن "الرشيد" أن يوم التأسيس يمرّ بنا ليؤكد العُمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، بدءًا من الدولة السعودية الأولى التي أُسست على يدي الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- حتـى يومنا الحاضر.