بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قمة " InnoXera" العالمية تناقش صناعة تقنيات التعليم والتدريب

ركزت القمة السنوية التي استمرت لمدة يومين في اليوم الأول على التعليم الذكي في المؤسسات التعليمية واليوم الثاني بمستقبل التدريب والتطوير للحكومات والشركات وركز كلا اليومين على إبراز أحدث التقنيات والابتكارات في التعلم الذكي في طيف عنوان العام للقمة "التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي"، واشتملت القمة على معرض مصاحب شاركت فيه كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية ذات الاهتمام المشترك، وفي اختتام أعمال القمة تم تكريم الرعاة والمشاركين كما شهدت القمة توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في قطاعي التعليم والتدريب مع عدة شركات وكيانات مؤسسية تهتم بقطاع التعليم الذكي وكل ما يتعلق بتطويره والحلول المشتركة التي تدعمه.