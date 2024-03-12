متى يتساوى الليل مع النهار؟ وما الحكمة من تعاقب الفصول؟ "المسند" يُجيب

أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن تساوي الليل مع النهار يكون في وقتين في السنة؛ الأول في الاعتدال الربيعي ويكون دائمًا في شهر مارس، والثاني يكون في الاعتدال الخريفي ويكون دائمًا في شهر سبتمبر.
وأضاف "المسند" أن المقصود بالتساوي أن يكون وقتًا الشروق والغروب وقتًا واحدًا للصباح والمساء، وهذا بالطبع لا يكون في يوم واحد في العالم بأكمله، بل تختلف من مكان لآخر، وفقًا للموقع الفلكي من خط الاستواء.
وأكمل: ففي جنوب السعودية -على سبيل المثال- يتساوى الليل مع النهار في 13 مارس تقريبًا، بينما في وسط السعودية في 15 مارس، بينما في شمال السعودية في 17 مارس، ويمكن القول على وجه التقريب أن تساوي الليل والنهار لكل منهما 12 ساعة يكون في العشر الأوسط من شهر مارس على مستوى العالم من كل عام.
ولفت في تغريدة نشرها اليوم إلى أنه في هذا العام 1445هـ/ 2024م تتعامد الشمس -بإذن الله تعالى- على خط الاستواء يوم الأربعاء القادم الموافق 20 مارس، عند الساعة 06:06ص بتوقيت مكة المكرمة، ومنه يبدأ فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، وبالمقابل يبدأ فصل الخريف في نصف الكرة الجنوبي، وفقًا لحركة الشمس الظاهرية، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء.
وأضاف: من حكمة الله أن جعل محور الأرض مائلًا 23 درجة، ولو كان محورها مستقيمًا لما كان هناك أربعة فصول على الأرض، ولعاش الناس فصلًا واحدًا فقط حسب موقعهم الجغرافي، وستكون المناطق الشمالية من الأرض متجمدة كالقطب أو شديدة البرودة، ولا تصلح للحياة البتة، وستكون المناطق الاستوائية حارة جدًا جدًا لا تصلح للحياة أيضًا، وعليه سوف يتجمع الناس في شريطين ضيقين من الأرض؛ الأول شمال خط الاستواء والثاني جنوبه، وهنا تصعب الحياة وتضيق، ويكون الإنسان في عُسر وحرج ومشقة، ولله في خلقه شؤون.