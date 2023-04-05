شاهد.. سكان بلدة عنيكر بالقنفذة يشكون من انتشار الكلاب الضالّة

وأضاف: لعلّ ما ساهم في تأزم الوضع هو عدم معرفتهم بكيفية التعامل معها، متمنيًا جعل هذا الأمر من أولويات عمل رئيس البلدية الحالي؛ لئلّا تزداد المشكلة حدّة مع الخوف من ظهور مشاكلها التي من الممكن أن تطال السكان وأطفالهم، خصوصًا مع ازدياد عددها في الآونة الأخيرة، وحتى المركز التابعين له لم يسلم من أذى تلك الكلاب وانتشارها بشكل كبير.