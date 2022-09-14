أكثر من 152 ألف فحص بمركز مراقبة السموم بالشرقية خلال 6 أشهر

أجرى المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية 152077 فحصاً خلال النصف الأول لعام 2022م.
وأوضحت صحة الشرقية أن المركز أجرى 73106 فحوص لعيّنات ما قبل التوظيف، و9661 فحصاً لحالات الاشتباه في قضايا جنائية، 13316 فحصاً لحالات السموم الاسعافية، فيما بلغ عدد فحوصات الضبطيات الخاصة بالكيمياء الشرعية 41352 فحصاً، مضيفة أن المركز قدّم فحوصات المعايرة الدوائية العلاجية للمستشفيات لعدد 2418 عيّنة، إضافةً إلى التحليل الكيميائي والبكتيري لعيّنات مياه الغسيل الكلوي التي بلغت 5521 اختباراً تحليلياً.
وأشارت الصحة إلى أن المركز يرتبط بجميع الجهات الحكومية والخاصة عن طريق المنصة الوطنية "أوتار"؛ بهدف تسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة.
يُذكر أن المركز حاصل على اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض، إضافة إلى الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، بعد استيفاء معايير ومتطلبات الجودة والتدريب الصحي المهني.