أكثر من 152 ألف فحص بمركز مراقبة السموم بالشرقية خلال 6 أشهر

وأوضحت صحة الشرقية أن المركز أجرى 73106 فحوص لعيّنات ما قبل التوظيف، و9661 فحصاً لحالات الاشتباه في قضايا جنائية، 13316 فحصاً لحالات السموم الاسعافية، فيما بلغ عدد فحوصات الضبطيات الخاصة بالكيمياء الشرعية 41352 فحصاً، مضيفة أن المركز قدّم فحوصات المعايرة الدوائية العلاجية للمستشفيات لعدد 2418 عيّنة، إضافةً إلى التحليل الكيميائي والبكتيري لعيّنات مياه الغسيل الكلوي التي بلغت 5521 اختباراً تحليلياً.