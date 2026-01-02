الشريف: التقويم العادل يصنع تعليمًا منافسًا عالمياً

وأوضح الشريف، تزامنًا مع بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول الأحد المقبل، أن الارتقاء بمنظومة التقويم والاختبارات في المملكة العربية السعودية ينسجم بصورة مباشرة مع رؤية المملكة 2030 التي تضع بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري في صدارة أولوياتها، كما يدعم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بضمان تعليم شامل وعادل وجيد للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة.