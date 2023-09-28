انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 15.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي

حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في الربع الثاني من عام 2023 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليصل إلى 15.7% تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات، مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 29.8% مقارنة بالربع السابق، كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات بمقدار 0.7 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع السابق ليبلغ 35.3%، وسُجِّل استقرار في معدل البطالة فيما يتعلق بالذكور السعوديين عند 4.6% مقارنةً بالربع السابق.
وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.8 نقطة مئوية 67.5% و64.4% على التوالي مقارنة مع الربع السابق.
ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، بلغ معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين 4.9% في الربع الثاني من عام 2023م، بانخفاض عن الربع الأول من نفس العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وبانخفاض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2022م، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديين 8.3% في الربع الثاني من عام 2023م، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من نفس العام.
وانخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث بلغ 47.4% بالمقارنة مع الربع السابق.
وانخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث بلغ 51.7%، وفيما يتعلق بالتغيرات السنوية لمؤشرات سوق العمل الرئيسة للسعوديين انخفض معدل البطالة بمقدار 1.4 نقطة مئوية، مصحوبًا بارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية، وانخفاض طفيف بمعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وأظهرت نتائج التقرير المتعلقة بمؤشرات السعوديات في سن الشباب 24-15 سنة انخفاضًا في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية في الربع الثاني من عام 2023م، حيث بلغ 18.5% وانخفض معدل المشتغلات إلى السكان بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 13.8%، وسجل معدل البطالة بين الشابات السعوديات في سن 15 - 24 سنة ارتفاعًا بمقدار 1.3 نقطة مئوية، حيث بلغ 25.5%.
في المقابل شهدت مؤشرات الشباب السعوديين الذكور انخفاضًا في معدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل المشتغلين إلى السكان وارتفاع في معدل البطالة، حيث انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 37.6%، وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 32.7%، وارتفع معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.2%.
وأظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا في معدل البطالة بين السكان السعوديين الذكور والإناث في سن العمل الأساسي الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عًاما إلى 7.5% بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع السابق.
وفي المقابل انخفض معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل الأساسي 25 و54 عًاما بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 62.8%، في حين انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.9 نقطة مئوية، حيث بلغ 67.9% بالنسبة للسعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عًاما فأكثر، فقد أظهرت مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا في معدل البطالة والمشتغلين إلى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع الربع السابق.