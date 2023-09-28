انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 15.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي

ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، بلغ معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين 4.9% في الربع الثاني من عام 2023م، بانخفاض عن الربع الأول من نفس العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وبانخفاض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2022م، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديين 8.3% في الربع الثاني من عام 2023م، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من نفس العام.