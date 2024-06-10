مستشفيات وعيادات دله تواصل تقديم رعايتها الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت شركة "دله الصحية" عن مواصلة تقديم خدماتها الصحية ليوم عرفة، وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك في مستشفياتها بفرعيها (النخيل، ونمار)، وعيادات دله العارض، ودله للرعاية المنزلية، مع تواجد خبراء دله من الاستشاريين والأخصائيين؛ لتوفير الرعاية الصحية خلال الإجازات، والعطلات، والمناسبات، وبذات الجودة الطبية، والكفاءة التي تتميز بها؛ لضمان حصول المرضى والمراجعين على رعاية صحية متكاملة، وشاملة، وآمنة.
وأوضحت "دله الصحية" أن مستشفى دله النخيل سوف يعمل يوم عرفة، من الساعة 12:30م إلى 5:30م ومن الساعة 4م إلى 9م طوال أيام العيد؛ وذلك عبر أكثر من 15 تخصصًا، منها: الأطفال، القلب، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن، والحنجرة، والنساء والولادة، والعيون، والعظام، والباطنية، والسكري، والجهاز الهضمي، والأمراض الصدرية، والجراحة العامة، والمسالك البولية.
كما سيعمل مستشفى "دله نمار" يوم عرفة من الساعة 12:30م إلى 5:30، ومن الساعة 4م إلى 9م، طوال أيام إجازة العيد؛ حيث يوفر رعايته الصحية عبر تخصصات: (النساء، والولادة، والأطفال والباطنية، والأنف والأذن والحنجرة)؛ فيما ستواصل عيادات دله العارض عملها يوميًّا، خلال يوم عرفة وأيام العيد، من الساعة 2م إلى 9م، من خلال عيادات الأطفال والأسنان، إضافة إلى استمرار العمل لدى دله للرعاية المنزلية طوال أيام العيد.
علاوة على ذلك، ستواصل أقسام الأشعة، والمختبرات تقديم خدماتها الطبية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للمرضى، والمراجعين، على مدار الساعة، كما سيستقبل الطوارئ بأقسامه المختلفة: طوارئ الكبار وطوارئ الأطفال، وطوارئ النساء والولادة، مختلف الحالات الطارئة، على مدار الساعة، خلال كافة أيام الأسبوع، لتقديم الرعاية اللازمة.
ويطيب لشركة "دله الصحية"، تقديم التهاني والتبريكات لجميع عملائها وشركائها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله تعالى على الجميع بالخير والبركات، وأن يمن على الجميع بالصحة والعافية.
يُذكر أن شركة دله للخدمات الصحية، تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من مليونين ونصف زائر سنويًّا، في مختلف أنحاء المملكة، عبر أكثر من 1300 سرير، وأكثر من 500 عيادة خارجية، وأكثر من 5 آلاف موظف، بينهم نحو أكثر من ألف طبيب خبير؛ سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة في المملكة.