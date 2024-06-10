مستشفيات وعيادات دله تواصل تقديم رعايتها الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

وأوضحت "دله الصحية" أن مستشفى دله النخيل سوف يعمل يوم عرفة، من الساعة 12:30م إلى 5:30م ومن الساعة 4م إلى 9م طوال أيام العيد؛ وذلك عبر أكثر من 15 تخصصًا، منها: الأطفال، القلب، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن، والحنجرة، والنساء والولادة، والعيون، والعظام، والباطنية، والسكري، والجهاز الهضمي، والأمراض الصدرية، والجراحة العامة، والمسالك البولية.