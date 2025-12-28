"الأمن السيبراني" تصدر ضوابط جديدة للقطاع الخاص غير المرتبط بالبنى التحتية الحساسة

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة "ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة"، والتي تهدف إلى تحديد الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني لتلك الجهات، بهدف الحد من المخاطر الناشئة عن التهديدات الداخلية والخارجية، وحماية المعلومات والأصول التقنية، بما يسهم في رفع مستوى الأمن السيبراني الوطني.