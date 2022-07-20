لجذب حركة الطيران العالمية.. السعودية تستعد لتخفيض رسوم المطارات 35 %

ضمن مساعيها للمنافسة وجذب حركة الطيران العالمية في منطقة تعد واحدة من أكبر مراكز السفر في العالم، تستعد السعودية لتخفيض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35 %.
وسيطبق هذا التخفيض، على مطارات الرياض وجدة والدمام وسيتم تنفيذه في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري- وفقاً لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني ستمنح المطارات المرونة لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة لتحقيق أقصى قدر من النمو.
وفي 15 يوليو الجاري، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.
وقالت الهيئة في بيان لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 التي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزاً للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرّر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء".