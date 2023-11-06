وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مقر إدارة المساجد بمحافظة جدة

قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صباح اليوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الآخر 1445هـ، بزيارة تفقدية لمقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، وكان في استقباله لدى وصوله مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن الحاج الخامري ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة الدكتور فيصل بن سعود العنزي ومنسوبي الإدارة، وذلك ضمن جدول زيارته لتفقد قطاعات الوزارة المختلفة وتلمس احتياجاتها.