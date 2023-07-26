شركة JMC تضاعف مدة الضمان على مركباتها إلى ست سنوات

وأوضح الأستاذ وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية بأن هذه الخطوة من سيارات JMC تعكس الثقة الكبيرة لدى الشركة فيما تقدمه من مركبات لعملائها، وأن جودتها العالية والتقنية المميزة التي تحتويها تجعلها تراهن على قدرتها على تقديم أفضل أداء لأطول فترة ممكنة، وتابع قائلاً: منذ الإعلان عن الشراكة الرسمية بين شركة الجبر التجارية وشركة جيانغ لينج موتورز لتقديم سيارات JMC في السوق السعودي في الربع الأخير من العام الماضي 2022؛ حققت الشركة نتائج انتشار إيجابية فاقت التوقعات، ونعمل حالياً على التوسع وزيادة الاستثمار في البنية التحتية التي تشمل صالات العرض ومراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار لتقديم أفضل خدمة لعملائنا خصوصاً في خدمات ما بعد البيع التي تعتبر من أهم العناصر التي تركز عليها شركة الجبر لإرضاء عملائها وكسب ثقتهم دائماً.